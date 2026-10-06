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В Европе покупатели отказались от дорогих подарочных коробок шоколада Lindt

В Европе покупатели отказались от дорогих подарочных коробок шоколада Lindt

Швейцарская Lindt второй раз за год снизила прогноз роста продаж: теперь компания ждет 0-2% вместо 4-6%.

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