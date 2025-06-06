Канцлер ФРГ Мерц назвал конфликт Трампа с Маском внутренней проблемой США

Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском, развернувшийся в публичном пространстве, является внутренним делом Соединённых Штатов, и германские власти воздерживаются от комментариев по этому поводу.
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