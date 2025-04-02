Глава РФПИ допустил встречу с Уиткоффом в США на этой неделе

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в среду, 2 апреля, прокомментировал новость о том, что он намерен посетить Вашингтон для встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
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