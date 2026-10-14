Отопительный сезон в Мангистауской области по плану начнётся 15 октября. Аким региона Нурдаулет Килыбай поручил усилить контроль за готовностью тепловых и электрических сетей, а также безопасным использованием газа в быту, передает inAktau.
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