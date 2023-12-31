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В Белоруссии хакерами был взломан сайт главного госагентства

В Белоруссии хакерами был взломан сайт главного госагентства

Хакерской атаке подвергся сайт крупнейшего в Белоруссии госагентства БЕЛТА. Об этом сообщили сами хакеры, которые принадлежат к белорусской хакерской группировке «Киберпартизаны», взявшие на себя ответственность за произошедшее, в своем Telegram.

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