В Белоруссии хакерами был взломан сайт главного госагентства

Хакерской атаке подвергся сайт крупнейшего в Белоруссии госагентства БЕЛТА. Об этом сообщили сами хакеры, которые принадлежат к белорусской хакерской группировке «Киберпартизаны», взявшие на себя ответственность за произошедшее, в своем Telegram.