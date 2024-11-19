Врач Сошников: у курильщиков вейпов зубы быстрее покрываются налетом

Принято считать, что вейп более безопасен по сравнению с сигаретами, однако это не так. Стоматологи отмечают, что у потребителей электронных систем проблемы с ротовой полостью аналогичны тем, с которыми сталкиваются курильщики, а в некоторых случаях они более выраженные.