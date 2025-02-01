Из-за аварии откладывается подача технической воды в Актау

Напомним, для выполнения неотложных ремонтных работ на участке трубопровода технической воды от месторождения Куюлус-Меловое отключили техническую воду с ЦУВС-3 на верхнюю и нижнюю зону города утром 31 января.
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