Давненько не было и вот опять!!!! Из-за снегопада на трассе Р-22 в Новоаннинском районе остановилось движение.
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Давненько не было и вот опять!!!! Из-за снегопада на трассе Р-22 в Новоаннинском районе остановилось движение.