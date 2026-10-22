On Oct. 22, 1797, the first silk parachute jump from a high altitude was made by Andre-Jacques Garnerin, who dropped in a basket released from a balloon at 3,300 feet over a Paris park.
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