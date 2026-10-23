Аграрии Краснодарского края завершили уборку масличных культур. В этом году хозяйства региона собрали свыше 1,4 млн тонн урожая, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
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