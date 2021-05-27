Русская весна

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«Где мы сейчас?» Байден сделал шокирующее признание

«Где мы сейчас?» Байден сделал шокирующее признание

США серьезно отстали от ряда стран в сферах развития инфраструктуры и исследований, заявил Джо Байден.

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Евгений Ильичев
Беспорядочные и бестолковые заявления Байдена, - Америка на 9 месте, а Китай на 8, - .это явная чушь, с намерением, видимо, дезориентировать потенциальных противников. Но это хитрость профанов и склеротиков, по принципу: язык дан человеку, чтоб скрывать свои мысли. Полусвязной речью и примитивной хитростью он полностью выдает себяю

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