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столько «Зенит» заплатит игрокам за победу над «Краснодаром»?

столько «Зенит» заплатит игрокам за победу над «Краснодаром»?

Подразделению на спецоперации необходимо за один бой подбить 265 танков, чтобы получить столько же, сколько лишь один игрок петербургского «Зенита» получает за победный матч.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
А  вот  за чей  счёт  эти выплаты?Если  это за  счёт бюджета, то полное  безобразие  и подлость по от ношению  к народам  России.Мне, чтобы  получить  такую сумму, на  пенсии прожить ещё  60  лет.Или  по  другому  это  за  год получат  100 пенсионеров при пенсии в  20  тысяч.
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