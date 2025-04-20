столько «Зенит» заплатит игрокам за победу над «Краснодаром»?

Владимир Алтайцев

А вот за чей счёт эти выплаты?Если это за счёт бюджета, то полное безобразие и подлость по от ношению к народам России.Мне, чтобы получить такую сумму, на пенсии прожить ещё 60 лет.Или по другому это за год получат 100 пенсионеров при пенсии в 20 тысяч.