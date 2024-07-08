Поражение на выборах не помешало RN стать первой по количеству депутатов

Второй тур выборов в Национальное собрание Франции показал, что партия «Национальное объединение» (RN) являлась первой по количеству депутатов, заявила представительница RN Марин Ле Пен, 8 июля передает TF1 Info.
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