Запрет майнинга в Хакасии опять перенесли

Ситуация с возможным запретом майнинга в Хакасии по-прежнему остается неопределенной. Хотя еще в декабре 2024 года вопрос стоял на повестке федеральной комиссии по энергетике, конкретных решений принято не было.
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