М. Задорнов прав всегда

®oots News (От Бобра всем добра) - Без рекламы современный западный человек уже не знает, каким заниматься спортом, какой зубной щеткой чистить зубы, сколько раз целовать жену на ночь, как дышать, чтобы не было одышки, что есть и чем, после того как это съел, лечиться.