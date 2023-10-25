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М. Задорнов прав всегда

М. Задорнов прав всегда

®oots News (От Бобра всем добра)  - Без рекламы современный западный человек уже не знает, каким заниматься спортом, какой зубной щеткой чистить зубы, сколько раз целовать жену на ночь, как дышать, чтобы не было одышки, что есть и чем, после того как это съел, лечиться.

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Комментарии
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Юрис Хартманис
Умный был-сейчас нет таких
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3 д.
Vitaly Arkhipov
Очень интересный был человек. Много знаний дал людям. Талант не повторим, а жаль.
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3 д.

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