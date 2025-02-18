Русская весна
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Русская весна

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В Госдуме предложили разрешить грудное вскармливание в общественных местах

В Госдуме предложили разрешить грудное вскармливание в общественных местах

Депутаты Госдумы намерены прописать в законе право женщины кормить грудью ребенка в любом общественном месте, чтобы никто не мог запретить кормить грудью или выгнать кормящую женщину из общественного пространства.

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