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На время проведения авиашоу под Новосибирском полностью перекроют дорогу

На время проведения авиашоу под Новосибирском полностью перекроют дорогу

28 июля движение всех видов транспорта будет полностью прекращено около аэродрома Мочище.Временное прекращение движения всех видов транспортных средств вводится 28 июля для проведения авиашоу "ЗА НАШУ ПОБЕДУ – НА ВЗЛЁТ!" в районе аэродрома Мочище.

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