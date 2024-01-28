Часто ли вы терпите и прощаете своего партнера за то, что он совершил неприемлемый по вашим меркам поступок? Даже если признался и пообещал не повторять ошибок, он снова и снова проделывает свою трюки, словно проверяя вас на прочность? Почему так происходит и что с этим делать, рассказал популярный психолог Александр Шахов.