SciRep: наиболее красивыми кажутся ресницы длиной от 20% до 40% ширины глаза

Группа ученых из Плимутского университета в Великобритании и Университета Британской Колумбии в Канаде выяснила, ресницы какой длины у женщин представляются наиболее красивыми с точки зрения сторонних наблюдателей.
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