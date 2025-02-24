Аферисты 63 раза продали жителям Новосибирска несуществующие автомобили

Материальный ущерб от действий мошенников составил 1,5 млн рублей Задержание мошенников в Новосибирске / Видео: ГУ МВД по Новосибирской области В Новосибирске будут судить четверых мужчин за продажу автомобилей, которых на самом деле не существовало.