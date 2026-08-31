Заявление руководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Кирилла Буданова (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) о потребности армии Украины в пополнении на 30 тысяч человек ежемесячно указывает на занижение реальных потерь.