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ИА Регнум

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В Британии после слов Буданова уличили Украину во лжи о реальных потерях

В Британии после слов Буданова уличили Украину во лжи о реальных потерях

Заявление руководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Кирилла Буданова (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) о потребности армии Украины в пополнении на 30 тысяч человек ежемесячно указывает на занижение реальных потерь.

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