В ДТП с перевернувшейся машиной в Брянске потребовалась помощь спасателей

В Брянске стали известны детали аварии, произошедшей у памятника болгарским патриотам. Как сообщили в региональном управлении МЧС, сегодня на место происшествия выезжало пожарно-спасательное подразделение.
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