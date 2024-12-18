Врачей освободили от уголовной ответственности по статье 238

Госдума приняла закон о декриминализации медицинской деятельности.Врачей России освободили от уголовной ответственности по статье 238 благодаря принятому Госдумой закону, который выводит оказание не отвечающих требованиям безопасности услуг из зоны ответственности медицинских работников.
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