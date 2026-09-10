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Татар-информ

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Жителя РТ, не лечившего туберкулез, госпитализировали по решению суда

Жителя РТ, не лечившего туберкулез, госпитализировали по решению суда

Жителя РТ, не лечившего туберкулез, принудительно госпитализировали судебные приставы. Как рассказали в УФССП по РТ, 48-летний житель Нижнекамска болел открытой формой туберкулеза, однако отказывался от лечения и госпитализации в противотуберкулезный диспансер.

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