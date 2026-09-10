Жителя РТ, не лечившего туберкулез, госпитализировали по решению суда

Жителя РТ, не лечившего туберкулез, принудительно госпитализировали судебные приставы. Как рассказали в УФССП по РТ, 48-летний житель Нижнекамска болел открытой формой туберкулеза, однако отказывался от лечения и госпитализации в противотуберкулезный диспансер.