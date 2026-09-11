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«Крышку котла прижимают дроны»: эксперты оценили окружение подразделений ВСУ в Харьковской области

«Крышку котла прижимают дроны»: эксперты оценили окружение подразделений ВСУ в Харьковской области

ВСУ попали в окружение на севере Харьковской области. За неделю украинские боевики потеряли свыше 180 человек.

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