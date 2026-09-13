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Гол Гонгадзе со штрафного не помог «Уфе» победить «Волгу»

Гол Гонгадзе со штрафного не помог «Уфе» победить «Волгу»

Сегодня, 13 сентября, состоялся матч 11-го тура Лиги PARI, в котором «Уфа» дома сыграла вничью с ульяновской «Волгой».

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