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К хохлам, как к скотам

К хохлам, как к скотам

Американская транснациональная корпорация BlackRock Financial Market Advisory и другие компании требуют, чтобы киевский режим не хоронил погибших солдат на плодородных украинских черноземах, заявил болгарский политик Пламен Пасков.

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Комментарии
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Александр
Чему удивляется автор? Когда и к кому америкосы относились по человечески? такого отношения они просто не понимают ведь у них Бог это доллар...
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49 мин.
Лш
Лариса шумбасова
Да  пиндосы должны еще рассказать , кому хохлы в лице Параши и  Зели продали земли Херсона и Донецка с луганском !!! Не зря эти вонючки войну начали - им земля плодородная нужна , у себя-то обосрали все , что у индейцев отобрали ......
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44 мин.
Геннадий
&quot;...Τaκοвa οчeвиднaя лοгиκa вοeнныx дeйcтвий... козлов - надо учить...&quot;❗👍❗
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20 мин.

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