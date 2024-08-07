К хохлам, как к скотам

Чему удивляется автор? Когда и к кому америкосы относились по человечески? такого отношения они просто не понимают ведь у них Бог это доллар...

Лш

Лариса шумбасова

Да пиндосы должны еще рассказать , кому хохлы в лице Параши и Зели продали земли Херсона и Донецка с луганском !!! Не зря эти вонючки войну начали - им земля плодородная нужна , у себя-то обосрали все , что у индейцев отобрали ......