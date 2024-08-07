Американская транснациональная корпорация BlackRock Financial Market Advisory и другие компании требуют, чтобы киевский режим не хоронил погибших солдат на плодородных украинских черноземах, заявил болгарский политик Пламен Пасков.
К хохлам, как к скотам
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Александр
Чему удивляется автор? Когда и к кому америкосы относились по человечески? такого отношения они просто не понимают ведь у них Бог это доллар...
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49 мин.
Лш
Лариса шумбасова
Да пиндосы должны еще рассказать , кому хохлы в лице Параши и Зели продали земли Херсона и Донецка с луганском !!! Не зря эти вонючки войну начали - им земля плодородная нужна , у себя-то обосрали все , что у индейцев отобрали ......
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44 мин.
Геннадий
"...Τaκοвa οчeвиднaя лοгиκa вοeнныx дeйcтвий... козлов - надо учить..."❗👍❗
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20 мин.
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