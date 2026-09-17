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ИА Регнум

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Актер из «Реальных пацанов» Бежанян попал в серьезное в ДТП под Пермью

Актер сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян попал в серьезное ДТП на трассе в Пермском крае.Исполнитель роли отчима главного героя сериала Коляна рассказал, что вылетел с трассы в овраг и летел на авто несколько метров.

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