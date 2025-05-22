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Хегсет обсудил с Маском использование ИИ для военных нужд США

Хегсет обсудил с Маском использование ИИ для военных нужд США

Министр обороны США Пит Хегсет провел встречу в Пентагоне с основателем компании SpaceX, миллиардером и главой департамента эффективности правительства США (DOGE) Илоном Маском, на которой обсуждалось применение искусственного интеллекта (ИИ) в армии.

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