Хегсет обсудил с Маском использование ИИ для военных нужд США

Министр обороны США Пит Хегсет провел встречу в Пентагоне с основателем компании SpaceX, миллиардером и главой департамента эффективности правительства США (DOGE) Илоном Маском, на которой обсуждалось применение искусственного интеллекта (ИИ) в армии.
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