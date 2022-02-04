Доступный смартфон Nokia G21 получит 50-Мп тройную камеру

Пару дней назад грядущий доступный смартфон Nokia G21 появился в базе данных бенчмарка Geekbench. Теперь надёжный инсайдер Роланд Квандт (Roland Quandt) поделился официальными рендерами устройства, на которых оно позирует в трёх цветах: тёмно-зелёном, светло-зелёном и коричневом.
Популярные статьи
- «Чем меньше экономическая мощь, тем громче квакает лягушка»: профессор Соловей уверен, что Россия «от балды» выдвинула Западу ультиматум
- Смертельно больной российский генерал спас Курилы от японского вторжения в 1992 году. ГЕРОЙ о котором все забыли (2022)
- Тель-Авив ДOБOMБИЛCЯ! Израиль умоляет Россию выключить РЭБы в Сирии (2022)
Свежие комментарии