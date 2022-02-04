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Доступный смартфон Nokia G21 получит 50-Мп тройную камеру

Доступный смартфон Nokia G21 получит 50-Мп тройную камеру

Пару дней назад грядущий доступный смартфон Nokia G21 появился в базе данных бенчмарка Geekbench. Теперь надёжный инсайдер Роланд Квандт (Roland Quandt) поделился официальными рендерами устройства, на которых оно позирует в трёх цветах: тёмно-зелёном, светло-зелёном и коричневом.

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