Доступный смартфон Nokia G21 получит 50-Мп тройную камеру

Пару дней назад грядущий доступный смартфон Nokia G21 появился в базе данных бенчмарка Geekbench. Теперь надёжный инсайдер Роланд Квандт (Roland Quandt) поделился официальными рендерами устройства, на которых оно позирует в трёх цветах: тёмно-зелёном, светло-зелёном и коричневом.