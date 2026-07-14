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Парламентская газета

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Диета и лечебная физкультура: чем нутрициологи помогут пациенту

Диета и лечебная физкультура: чем нутрициологи помогут пациенту

Нутрициологи появятся в российских поликлиниках с 1 сентября 2026 года. Согласно проекту приказа Минздрава, они смогут оценивать состояние пациентов, составлять индивидуальные рационы питания, рекомендовать специализированные продукты и биодобавки.

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