Из штучного изделия в широкую серию - ВКС стали массово применять новейшие УМПК.

Уже ни для кого не секрет, что отечественные ВКС перешли к хорошей и проверенной Западом тактике применения авиации в тех конфликтах, где присутствует огромное количество ПВО - в ход пошли планирующие и недорогие авиабомбы.
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