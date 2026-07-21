Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

437 подписчиков

Анна Ющенко рассказала о компенсации селлерам после атак БПЛА на склады WB

Анна Ющенко рассказала о компенсации селлерам после атак БПЛА на склады WB

Могут ли продавцы маркетплейса Wildberries (WB) рассчитывать на компенсацию после того, как их товар был уничтожен в результате атаки БПЛА на склад? Об этом юрист международной юридической фирмы White Square Анна Ющенко рассказала в эфире RTVI.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии