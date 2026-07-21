Анна Ющенко рассказала о компенсации селлерам после атак БПЛА на склады WB

Могут ли продавцы маркетплейса Wildberries (WB) рассчитывать на компенсацию после того, как их товар был уничтожен в результате атаки БПЛА на склад? Об этом юрист международной юридической фирмы White Square Анна Ющенко рассказала в эфире RTVI.