Анна Ющенко рассказала о компенсации селлерам после атак БПЛА на склады WB

Могут ли продавцы маркетплейса Wildberries (WB) рассчитывать на компенсацию после того, как их товар был уничтожен в результате атаки БПЛА на склад? Об этом юрист международной юридической фирмы White Square Анна Ющенко рассказала в эфире RTVI.
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