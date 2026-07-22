Салехардцы отправятся на поиски легендарного Пантуева городка

Сводный отряд из 12 человек завтра, 23 июля, отправится в археологическую разведку. Салехардцы будут искать легендарный Пантуев городок, через который лежал путь к златокипящей Мангазее, сообщили в администрации города.
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