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Север Пресс

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Салехардцы отправятся на поиски легендарного Пантуева городка

Салехардцы отправятся на поиски легендарного Пантуева городка

Сводный отряд из 12 человек завтра, 23 июля, отправится в археологическую разведку. Салехардцы будут искать легендарный Пантуев городок, через который лежал путь к златокипящей Мангазее, сообщили в администрации города.

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