В МОУ сош 3 прошла неделя здорового питания!

Ребята из волонтёрского отряда “Экопатруль”, провели уроки по теме “здоровое питание” “я, то что я ем”, “что такое здоровое питание”, “витамины и минеральные вещества, входящие в состав пищи”, “какие существуют группы продуктов питание, чем они полезны”, “овощи и фрукты – незаменимые продукты! Много полезных советов и информации о правильном питании узнали ребята, научились определять “Вредные” и” полезные ” вещества, вычислять имт!Деньволонтера 74.