МОСИНФОРМ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОСИНФОРМ

128 подписчиков

Фестиваль «Наука 0+», «Фандом Фест» и кросс «Лисья гора»: куда сходить в Москве 10–11 октября

Фестиваль «Наука 0+», «Фандом Фест» и кросс «Лисья гора»: куда сходить в Москве 10–11 октября

Фото: mos.ru Послушать музыку 10 октября, концерт камерной вокальной музыки В исполнении солистов прозвучат романсы и песни известных композиторов: Сергея Рахманинова, Сергея Прокофьева, Николая Мясковского и Бенджамина Бриттена.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым