В Перми судят двоих за сим-бокс и мошенничество на 5 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух участников преступной группы. В зависимости от роли каждого они обвиняются в незаконном использовании и обеспечении функционирования абонентского терминала пропуска трафика и его основных частей в целях совершения иного преступления, участии в деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления, а также легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.