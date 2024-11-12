У экс-замглавы УФНС по Ленобласти обнаружили недвижимость на 164 миллиона рублей

Суд рассмотрит вопрос о его конфискации. Суд в Петербурге рассмотрит ходатайство об изъятии в пользу государства незаконного имущества у осужденной экс-замруководителя управления ФНС РФ по Ленинградской области Светланы Кашкиной.
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