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Аргументы недели

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Отцов России потянуло на секс-шопы

Отцов России потянуло на секс-шопы

Если депутаты Госдумы прислушаются к «Союзу отцов», то идея запрета может быть облечена в законодательную инициативу.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Валерий Николаевич
Валерий Николаевич

Работа у депутатов такая же трудная и нервная как у актеров (так актёры говорят). До сексшопов добрались. Наверняка потребуют образцы, инструкции, видео по реальному применению, изучать будут на заседаниях, проверять органолептическим способом. Тяжелая работа предстоит

Профиль пользователя ШКИПЕР
ШКИПЕР

« Исполнительный директор Союза отцов России Александр Заремба выступил с инициативой полностью запретить в стране секс-шопы и специализированные интернет-магазины интимных товаров. По его мнению, такая продукция «развращает молодёжь» и должна стать недоступной. » Скорее всего этот депутат ушёл из большого секса и стал импотентом, вот и развил такую деятельность.

Профиль пользователя Нина Комарова
Нина Комарова

Правильная инициатива. Помню у Речного вокзала это безобразие открыли прямо рядом со школой. Мы, жители близлежащих домов и родители школьников, писали о закрытии. С трудом удалось добиться. Это уродство, к сожалению не закрыли, а перевели на Ленинградское шоссе. Практически рядом с жилыми домами. Все, ратующие за эту жуть, вы проплаченные боты? У вас нет детей? Какие же вы мрази!

Профиль пользователя petrabramovichg
petrabramovichgизменено

Продолжение.... Персональная и коллективная (в рамках партии) ответственность за законы и такие вот "изречения" - т.е. в зависимости от "дебильности и бесполезности" закона или акта увольнять без права занимать руководящие должности + отбирать у партии от 1 до 5-ти мест (пусть сами решают кого). Смотришь к перевыборам и пол думы не останется, зато останутся те, которые реально думают