Илья Вольфсон: Казан – социаль объектлар төзү буенча лидерлар рәтендә

Казан инде күп еллар Россия мегаполислары арасында социаль объектлар төзү буенча алда бара. Россия Дәүләт Думасына Татарстаннан сайланган депутат Илья Вольфсон «Нәтиҗәгә эшлибез!» форумында шул хакта хәбәр итте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии