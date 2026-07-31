НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Илья Вольфсон: Казан – социаль объектлар төзү буенча лидерлар рәтендә

Илья Вольфсон: Казан – социаль объектлар төзү буенча лидерлар рәтендә

Казан инде күп еллар Россия мегаполислары арасында социаль объектлар төзү буенча алда бара. Россия Дәүләт Думасына Татарстаннан сайланган депутат Илья Вольфсон «Нәтиҗәгә эшлибез!» форумында шул хакта хәбәр итте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии