Губернатор Саратовской области сообщил о пострадавших от атаки БПЛА

В результате атаки беспилотников в Саратове пострадали жители многоквартирного дома. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о проведении восстановительных работ и начале приёма заявлений для оказания материальной помощи пострадавшим.
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