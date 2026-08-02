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Царьград

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Губернатор Саратовской области сообщил о пострадавших от атаки БПЛА

Губернатор Саратовской области сообщил о пострадавших от атаки БПЛА

В результате атаки беспилотников в Саратове пострадали жители многоквартирного дома. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о проведении восстановительных работ и начале приёма заявлений для оказания материальной помощи пострадавшим.

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