Постпред в ООН Небензя: РФ не направляет оружие против мирных граждан Украины

Российская Федерация не направляет оружие против мирных украинцев. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, на заседании Совета Безопасности ООН в связи с обстрелом Белгорода киевской стороной выступил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.