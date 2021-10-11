FT: власти Молдавии попросили ЕС о чрезвычайных поставках газа через Румынию

КИШИНЕВ, 12 окт — РИА Новости. Молдавское правительство намерено договориться с ЕС о дополнительных закупках газа через соседнюю Румынию из-за сокращения поставок со стороны российского концерна "Газпром", пишет британское издание Financial Times.
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