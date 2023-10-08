В парке Маяковского открыли площадку для детей с особенностями развития

В ЦПКиО сегодня состоялось торжественное открытие спортивно-игрового пространства, площадью 2700 квадратных метров, где дети с особенностями развития смогут безопасно играть и социализироваться вместе со своими сверстниками.
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