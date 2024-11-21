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Владимирские новости

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Владимирские синоптики рассказали о предстоящей погоде 21 ноября

Владимирские синоптики рассказали о предстоящей погоде 21 ноября

21 ноября в нашем регионе ожидается облачная и дождливая погода. День будет довольно ветреным. Готовьтесь к осенним сюрпризам и не забудьте зонт!По информации Владимирского ЦГМС, 21 ноября в нашем регионе ожидается облачная погода с дождем.

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