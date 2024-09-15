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Бориса Джонсона разочаровало то, что США не одобрили удары Украины вглубь России

Бориса Джонсона разочаровало то, что США не одобрили удары Украины вглубь России

Бывшего руководителя правительства Великобритании Бориса Джонсона разочаровало то, что США после состоявшейся в Вашингтоне встречи хозяина Белого дома Джо Байдена и премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера не одобрили удары Украины вглубь территории Российской Федерации.

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Комментарии
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Eduard
Борис,ты не прав!
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11 час.
Eduard
Мы вообще не против,что бы лахматый Боря отправился на войну на Украину!
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11 час.

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