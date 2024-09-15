Бориса Джонсона разочаровало то, что США не одобрили удары Украины вглубь России

Бывшего руководителя правительства Великобритании Бориса Джонсона разочаровало то, что США после состоявшейся в Вашингтоне встречи хозяина Белого дома Джо Байдена и премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера не одобрили удары Украины вглубь территории Российской Федерации.
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