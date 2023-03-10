Ремонтно-эвакуационная машина Т-16 «Армата»: в производстве и в войсках?

БРЭМ Т-16 во время перевозки. Хорошо видны стрела крана-манипулятора и боевой модуль Одной из наиболее интересных отечественных разработок последнего времени является унифицированная гусеничная платформа «Армата» и техника на ее базе.
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