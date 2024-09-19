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Израиль дистанционно казнил сотни людей «Хезболлы» через пейджеры

Израиль дистанционно казнил сотни людей «Хезболлы» через пейджеры

Израиль дистанционно казнил сотни людей «Хезболлы» через пейджеры Ирэн ОрлонскаяВ результате серии взрывов пейджеров, использовавшихся членами вооруженной группы «Хезболла», погибли не менее девяти человек, среди которых был и ребенок.

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