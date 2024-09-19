Израиль дистанционно казнил сотни людей «Хезболлы» через пейджеры Ирэн ОрлонскаяВ результате серии взрывов пейджеров, использовавшихся членами вооруженной группы «Хезболла», погибли не менее девяти человек, среди которых был и ребенок.
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