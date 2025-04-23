Британия, Франция и Германия пытаются склонить Украину к территориальным уступкам По информации Financial Times, речь идет о поиске такой формулы, которая не вынудит Киев пересечь собственные красные линии, но все же может предусматривать движение в сторону уступок как итог возможного мирного … .