Британия, Франция и Германия пытаются склонить Украину к территориальным уступкам По информации Financial Times, речь идет о поиске такой формулы, которая не вынудит Киев пересечь собственные красные линии, но все же может предусматривать движение в сторону уступок как итог возможного мирного … .
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