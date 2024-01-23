Семейные династии России представили свои регионы на Всероссийском семейном форуме «Родные – Любимые»

В рамках Всероссийского семейного форума «Родные – Любимые» на Международной выставке-форуме «Россия» стартовала масштабная конкурсная программа «Династии России», участниками которой стали более 1000 человек со всей страны.
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